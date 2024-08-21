Завдяки успішним діям вдалося вибити ворога із займаних позицій: офіцер бригади "Рубіж" НГУ про ситуацію на Харківщині
Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк зазначив, що на Харківському напрямку ворог проводить внутрішні ротації, поповнюючи втрати в особовому складі та техніці
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"На Харківщині сутички тривають постійно. Проте в зоні відповідальності 4-ї бригади "Рубіж" противник не здійснював активних штурмових дій. Наразі ворог проводить внутрішні ротації, поповнює втрати в особовому складі та техніці, яких йому завдали українські захисники, зокрема, військовослужбовці нашої бригади. Росіяни постійно ведуть повітряну розвідку та мінують прилеглі території", - зауважив Черняк.
За словами офіцера бригади "Рубіж" НГУ, Сили оборони України вміло використовують наявні ресурси та переваги ландшафту Харківщини, що дозволяє ефективно відбивати штурми противника й змушувати його переходити в оборону.
"Зокрема, кілька днів тому на напрямку, де стоїть бригада, були проведені успішні контрнаступальні дії, завдяки яким вдалося вибити ворога з позицій, які він раніше захопив. Це свідчить про силу та впевненість українських воїнів на цьому напрямку", - наголосив Черняк.
- Протягом минулої доби на фронті відбулося 153 бойових зіткнення. Росіяни ведуть наступальні дії, намагаючись покращити тактичне положення, на 11 ключових напрямках. ЗСУ активно відбивають ворожі атаки.
- Голова Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко зазначив, що в районах Невського, Стельмахівки, Макіївки та Торського окупанти використовують реактивну артилерію та дрони.
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