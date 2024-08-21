Завдяки успішним діям вдалося вибити ворога із займаних позицій: офіцер бригади "Рубіж" НГУ про ситуацію на Харківщині

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"На Харківщині сутички тривають постійно. Проте в зоні відповідальності 4-ї бригади "Рубіж" противник не здійснював активних штурмових дій. Наразі ворог проводить внутрішні ротації, поповнює втрати в особовому складі та техніці, яких йому завдали українські захисники, зокрема, військовослужбовці нашої бригади. Росіяни постійно ведуть повітряну розвідку та мінують прилеглі території", - зауважив Черняк.

За словами офіцера бригади "Рубіж" НГУ, Сили оборони України вміло використовують наявні ресурси та переваги ландшафту Харківщини, що дозволяє ефективно відбивати штурми противника й змушувати його переходити в оборону.

"Зокрема, кілька днів тому на напрямку, де стоїть бригада, були проведені успішні контрнаступальні дії, завдяки яким вдалося вибити ворога з позицій, які він раніше захопив. Це свідчить про силу та впевненість українських воїнів на цьому напрямку", - наголосив Черняк.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 153 бойових зіткнення. Росіяни ведуть наступальні дії, намагаючись покращити тактичне положення, на 11 ключових напрямках. ЗСУ активно відбивають ворожі атаки.

Голова Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко зазначив, що в районах Невського, Стельмахівки, Макіївки та Торського окупанти використовують реактивну артилерію та дрони.

















