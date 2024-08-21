На Сватівському напрямку тривають активні бойові дії, - голова Сєверодонецької РВА
Голова Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко зазначив, що в районах Невського, Стельмахівки, Макіївки та Торського окупанти використовують реактивну артилерію та дрони
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Активні бойові дії тривають на Сватівському напрямку, зокрема, в районах Невського, Стельмахівки, Макіївки та Торського. Окупанти використовують реактивну артилерію та дрони", - зауважив Власенко.
Голова Сєверодонецької районної військової адміністрації також додав, що в лісах навколо Сєверодонецька, зокрема, в районах Воронового та Метьолкіного, вже кілька днів спостерігають масштабні пожежі.
"Є інформація, що вогонь перекинувся на місцеве кладовище, і дим затягує місто. Сили окупантів, залучені до контролю поширення вогню, є недостатніми. Вони обмежують пересування людей у цій зоні, проте не здатні ефективно боротися з пожежами такого масштабу", - наголосив Власенко.
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