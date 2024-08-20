Окупанти на Луганщині обмежили виїзд чиновників-колаборантів, які володіють "секретною інформацією"

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.



Зазначається, що дозвіл на виїзд таких осіб надаватиме особисто так званий очільник "ЛНР" Леонід Пасічник після розгляду заяви охочого.

Згідно з таким нововведенням на окупованій території, упродовж 35 днів того, хто хоче виїхати, перевірятимуть органи російської ФСБ та внутрішньої розвідки.

Так, у заяві необхідно буде вказати маршрут поїздки, тип транспорту і особисті дані особи, яка прийматиме гостя з "ЛНР".

"Двері зачиняються", - підкреслив Лисогор.