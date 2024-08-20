Окупанти на Луганщині обмежили виїзд чиновників-колаборантів, які володіють "секретною інформацією"
Так звана влада тимчасово окупованої Луганської області опублікувала розпорядження про обмеження права на виїзд чиновників-колаборантів, які нібито володіють інформацією особливої важливості
Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.
Зазначається, що дозвіл на виїзд таких осіб надаватиме особисто так званий очільник "ЛНР" Леонід Пасічник після розгляду заяви охочого.
Згідно з таким нововведенням на окупованій території, упродовж 35 днів того, хто хоче виїхати, перевірятимуть органи російської ФСБ та внутрішньої розвідки.
Так, у заяві необхідно буде вказати маршрут поїздки, тип транспорту і особисті дані особи, яка прийматиме гостя з "ЛНР".
"Двері зачиняються", - підкреслив Лисогор.
- Тим часом у тимчасово окупованому Сєверодонецьку місцевих можуть покарати за фільмування об'єктів у місті. Зокрема, російські загарбники за це відправляють людей "на підвал".
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