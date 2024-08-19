Партизани "Атеш" розвідали ремонтну базу РФ на Луганщині, техніку з якої окупанти відправляють у Курську область
Партизани провели розвідку російської бази у Довжанську Луганської області: там ворог ремонтує техніку, після чого перекидає її на Курщину
Про це повідомляє рух "Атеш".
Зазначено, що ремонтна база окупантів розташована на території колишнього молочного заводу.
"Під час спостереження агенту вдалося зафіксувати величезну кількість техніки, яку звозять на обслуговування із Торецького відрізку фронту. На базі було помічено різні одиниці військової техніки, зокрема, важку техніку, арт системи та танки", - розповіли в "Атеш".
Партизани наголошують, після ремонту техніки російські загарбники "у терміновому порядку" відправляють її у Міллерово Ростовської області РФ, де її вантажать на ешелони, що прямують в напрямку Курщини.
- 16 серпня партизанський рух "Атеш" зафіксував місце розташування російського комплексу системи протиповітряної оборони "Панцирь-С1" у Воронежі.
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