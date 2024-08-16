Партизани зафіксували місце розташування комплексу ППО "Панцирь-С1" у Воронежі
Партизанський рух "Атеш" зафіксував місце розташування російського комплексу системи протиповітряної оборони "Панцирь-С1" у Воронежі
Про це повідомляє "Атеш".
Зазначається, що зафіксована на фото техніка є комплексом російської системи протиповітряної оборони "Панцирь-С1".
"Наші агенти виявили точки розміщення систем протиповітряної оборони, зазначивши, що комплекси типу "Панцир-С1" часто переміщуються різними районами міста та його околиць. Агентами збирається інформація про місця їхнього бойового чергування та фіксується будь-яка активність", - йдеться у повідомленні.
- Партизани заявляють про переміщення Росією військ зі стратегічно важливих напрямків, зокрема, з Покровського, й перекидають їх на Курщину.
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