Партизани зафіксували місце розташування комплексу ППО "Панцирь-С1" у Воронежі

Про це повідомляє "Атеш".

Зазначається, що зафіксована на фото техніка є комплексом російської системи протиповітряної оборони "Панцирь-С1".

"Наші агенти виявили точки розміщення систем протиповітряної оборони, зазначивши, що комплекси типу "Панцир-С1" часто переміщуються різними районами міста та його околиць. Агентами збирається інформація про місця їхнього бойового чергування та фіксується будь-яка активність", - йдеться у повідомленні.