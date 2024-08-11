"Змушені знімати особовий склад зі стратегічно важливих напрямків": "Атеш" фіксує переміщення військ РФ з Покровського напрямку на Курщину
Партизани заявляють про переміщення Росією військ зі стратегічно важливих напрямків, зокрема, з Покровського, й перекидають їх на Курщину
Про це повідомляє "Атеш".
""Атеш" фіксує перекидання військовослужбовців 810 ОБрМП РФ у Курську область", - йдеться у повідомленні.
За даними "Атеш", їхній агент доповів про переміщення 10 КАМАЗів з особовим складом у Донецькій області.
Після розвідки вдалося встановити, що цей підрозділ прямував в місце відправки для захисту Курська.
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За словами партизанів, росіяни намагаються "закрити дірку в обороноздатності", і змушені знімати особовий склад зі стратегічно важливих напрямків.
"Варто нагадати, що не так давно 810 бригаду перекинули з Херсонського напрямку на Покровське для посилення", - додали в "Атеш".
- За інформацією засновника спільноти Романа Бурка, а також на офіційного ТГ-каналу InformNapalm, від початку української операції у Курській області РФ її жителі, а також дислоковані там російські солдати строкової служби, охоче надають OSINT-спільноті InformNapalm координатори бойовиків Рамзана Кадирова.
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