"Змушені знімати особовий склад зі стратегічно важливих напрямків": "Атеш" фіксує переміщення військ РФ з Покровського напрямку на Курщину

Про це повідомляє "Атеш".

""Атеш" фіксує перекидання військовослужбовців 810 ОБрМП РФ у Курську область", - йдеться у повідомленні.

За даними "Атеш", їхній агент доповів про переміщення 10 КАМАЗів з особовим складом у Донецькій області.

Після розвідки вдалося встановити, що цей підрозділ прямував в місце відправки для захисту Курська.

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За словами партизанів, росіяни намагаються "закрити дірку в обороноздатності", і змушені знімати особовий склад зі стратегічно важливих напрямків.

"Варто нагадати, що не так давно 810 бригаду перекинули з Херсонського напрямку на Покровське для посилення", - додали в "Атеш".