"Збивають усе": Зеленський повідомив про отримання Україною ще двох систем ППО
Президент Володимир Зеленський розповів, що сьогодні, 2 лютого, Україна отримала дві нові системи ППО
Про це йдеться у вечірньому відеозверненні Володимира Зеленського.
Президент України не розсекретив про які системи ППО йде мова.
"І головна новина на сьогодні – новина, якої ми всі давно очікували. Заради якої ми на різних рівнях місяцями працювали. Результат – в Україну прибули ще дві системи ППО. Всі подробиці, звичайно, не варто говорити публічно. Але системи, які збивають усе. Будемо захищати регіони. Поки систем іще недостатньо для повного захисту України, але працюємо заради цього щодня", - сказав Зеленський.
- У ніч проти 2 лютого російські окупанти вкотре запустили ударні дрони по території України. Натомість українські захисники знищили 11 безпілотників ворога.
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