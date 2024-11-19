Зброя нагрівається швидше, ніж хлопці встигають знищити всі хвилі росіян:14-та ОМБр про Куп'янський напрямок

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Цифри втрат росіян дійсно вражають, і в цих великих масштабних цифрах є внесок кожної з бригад Сил оборони. Але ворогів менше не стає. Вони й далі продовжують постійні піхотні штурми", - наголосила Замрига.

За словами начальника відділення комунікацій 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, інколи здається, що це як гра у зомбі — спочатку йде 10, потім 15, потім 20. Справжнє відчуття, що вони не закінчуються. Можливо, поступово їх стає менше, але росіяни безперервно підтягують особовий склад.

"Наші хлопці говорять, що навіть наша зброя нагрівається швидше, ніж вони встигають знищити першу, другу, третю хвилю. Це говорить про те, що противника все ж таки зупиняємо й відкидаємо з цих штурмів", - додала Замрига.