Здобутки РФ в Україні "стратегічно несуттєві": британська розвідка оцінила ситуацію на фронті
Російська армія протягом останніх тижнів продовжує наступальні дії, проте ці здобутки стратегічно несуттєві. Натомість ЗСУ зосереджується на активній обороні
Про це пише міністерство оборони Великої Британії.
Зазначається, що 18 та 21 січня 2023 року російські окупанти захопили села Крохмальне на Харківщині та Веселе поблизу Бахмута, проте "вони є стратегічно несуттєвими".
За даними розвідки, довоєнне населення Веселого становило 102 людини, а Крохмального - 45. Це є продовженням незначного просування Росії, в той час, як Україна зосереджується на активній обороні.
Крім цього, як зазначає розвідка, головним пріоритетом для російських військ є місто Авдіївка на Донеччині. Вони ведуть атаку з трьох напрямків, щоб оточити місто з півдня та півночі, а також ведуть бої на підступах до східного кварталу.
"Російські війська зазнали значних втрат у особовому складі та бронетехніці, часто спричинених боєприпасами українських безпілотних літальних апаратів", - припускають у розвідці.
Повідомляється, що російські війська намагаються обійти українські укріплення, зайшовши на околиці міста через тунелі. Натомість Сили оборони стримують ворога від подальшого просування в межах міста.
"Оскільки основний шлях постачання залишається недоторканим, а українські сили проводять локальні контратаки, Авдіївка, ймовірно, залишатиметься під контролем України протягом найближчих тижнів", - вважають у Британії.
- 26 січня пресофіцер 26-ї артбригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков зазначив, що на Бахмутському напрямку ворог намагається посунути оборону ЗСУ.
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