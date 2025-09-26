Зеленський доручив збільшувати контрактну складову в українській армії

Про це повідомляє Офіс президента.

За словами Володимира Зеленського, відповідне доручення він зробив під час Ставки.

"Провів Ставку. Зокрема, щодо контрактів у нашій армії – я доручив збільшувати контрактну складову. Були також доповіді Служби зовнішньої розвідки України та ГУР щодо російського виробництва зброї, їхньої промисловості загалом, паливного комплексу. Ми намітили нові завдання", - йдеться у заяві.

Також Зеленський наголосив, що очікує на затвердження 19-го пакета санкцій Євросоюзу задля тиску на РФ.

"Очікуємо на кроки США. Цінуємо позицію президента Трампа щодо тих у Європі, хто досі купує російську нафту й проводить політику залежності від російських схем. Сподіваємося, що в Угорщині почують ключового союзника в НАТО й будуть поважати президента США – зараз ніхто у Європі не бачить від Угорщини такої поваги. Америка готова заповнити ринок Європи енергоресурсами так, щоб нікому не було потрібно навіть дивитись у бік Росії. Близький Схід готовий працювати з Європою. Кожна нація у Європі може стати сильнішою без Росії", - заявив Зеленський.