Зеленський доручив збільшувати контрактну складову в українській армії
У вечірньому відеозверненні за 26 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що доручив збільшувати контрактну складову в українській армії
Про це повідомляє Офіс президента.
За словами Володимира Зеленського, відповідне доручення він зробив під час Ставки.
"Провів Ставку. Зокрема, щодо контрактів у нашій армії – я доручив збільшувати контрактну складову. Були також доповіді Служби зовнішньої розвідки України та ГУР щодо російського виробництва зброї, їхньої промисловості загалом, паливного комплексу. Ми намітили нові завдання", - йдеться у заяві.
Також Зеленський наголосив, що очікує на затвердження 19-го пакета санкцій Євросоюзу задля тиску на РФ.
"Очікуємо на кроки США. Цінуємо позицію президента Трампа щодо тих у Європі, хто досі купує російську нафту й проводить політику залежності від російських схем. Сподіваємося, що в Угорщині почують ключового союзника в НАТО й будуть поважати президента США – зараз ніхто у Європі не бачить від Угорщини такої поваги. Америка готова заповнити ринок Європи енергоресурсами так, щоб нікому не було потрібно навіть дивитись у бік Росії. Близький Схід готовий працювати з Європою. Кожна нація у Європі може стати сильнішою без Росії", - заявив Зеленський.
- У пʼятницю, 26 вересня, президент Володимир Зеленський заявив, що дрони порушили повітряний простір України, ймовірно це БПЛА з Угорщини.
- У вечірньому зверненні Зеленський також повідомив, що в межах Добропільської контрнаступальної операції ЗСУ російська армія зазнала понад 3 тис. втрат особового складу, більшість із них – безповоротні.
