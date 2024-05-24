Зеленський на 10 років продовжив санкції проти ЗМІ окупантів

Про це йдеться в указі президента

Обмеження стосуються інформаційного центру "Известия", газети МК, низки телеканалів, газет та інформагенств у РФ та окупованому Криму, зокрема:

АТ "Москва Медіа";

АТ "Перший канал. Всесвітня мережа";

АТ "Телерадіокомпанія "Петербург";

телерадіокомпанія "Крим";

інформаційна платформа "Кримпрес";

Кримська газета;

телерадіокомпанія "Ялта".

Санкції передбачають блокування активів, обмеження торгових операцій, запобігання виведенню капіталу за межі України та інші заходи.