Зеленський на 10 років продовжив санкції проти ЗМІ окупантів
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким на 10 років продовжено санкції проти телеканалів з РФ та інших пропагандистських медіа
Про це йдеться в указі президента
Обмеження стосуються інформаційного центру "Известия", газети МК, низки телеканалів, газет та інформагенств у РФ та окупованому Криму, зокрема:
- АТ "Москва Медіа";
- АТ "Перший канал. Всесвітня мережа";
- АТ "Телерадіокомпанія "Петербург";
- телерадіокомпанія "Крим";
- інформаційна платформа "Кримпрес";
- Кримська газета;
- телерадіокомпанія "Ялта".
Санкції передбачають блокування активів, обмеження торгових операцій, запобігання виведенню капіталу за межі України та інші заходи.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.87 Купівля 39.87Продаж 40.38
- EUR Купівля 43.09Продаж 43.84
- Актуальне
- Важливе