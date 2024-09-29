Зеленський назвав основні потреби України для припинення російського терору

Про це розповів президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

"Близько сотні керованих авіабомб кожного дня використовує Росія проти України. І це - постійне нагадування всім нашим партнерам, які можуть допомогти, що потрібно більше далекобійності для України, потрібно більше ППО для України, потрібно більше санкцій проти Росії", - заявив лідер держави.

Крім цього, Володимир Зеленський наголосив, що під час перемовин у Сполучених Штатах українські союзники почули "максимально детально наші аргументи" та позицію України.

"Так, що вже будь-які питання зайві. І вже команди - наша й партнерів - почали готуватись до Рамштайну. За півтора тижня, у жовтні на Рамштайні ми маємо визначитись разом з іншими лідерами щодо спільних кроків та спільного бачення, як посилити тиск на Росію за цю війну й заради миру. Справедливого миру", - додав він.