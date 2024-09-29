Зеленський назвав основні потреби України для припинення російського терору
Для припинення російського терору Україні необхідно більше систем протиповітряної оборони, санкцій проти РФ та дозвіл використання далекобійних ракет
Про це розповів президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.
"Близько сотні керованих авіабомб кожного дня використовує Росія проти України. І це - постійне нагадування всім нашим партнерам, які можуть допомогти, що потрібно більше далекобійності для України, потрібно більше ППО для України, потрібно більше санкцій проти Росії", - заявив лідер держави.
Крім цього, Володимир Зеленський наголосив, що під час перемовин у Сполучених Штатах українські союзники почули "максимально детально наші аргументи" та позицію України.
"Так, що вже будь-які питання зайві. І вже команди - наша й партнерів - почали готуватись до Рамштайну. За півтора тижня, у жовтні на Рамштайні ми маємо визначитись разом з іншими лідерами щодо спільних кроків та спільного бачення, як посилити тиск на Росію за цю війну й заради миру. Справедливого миру", - додав він.
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Уранці неділі, 29 вересня, російські окупанти завдали низки ударів по місту Запоріжжя. В результаті обстрілу поранень зазнали щонайменше тринадцятеро людей, серед них є підліток.
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