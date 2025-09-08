Зеленський пообіцяв відповідь на російські удари по енергетиці
Президент України Володимир Зеленський повідомив про ключові питання, які розглядалися під час чергового засідання Ставки Верховного Головнокомандувача
Про це він розповів у вечірньому зверненні.
За його словами, серед головних тем – технологічне забезпечення оборони: наявність систем протиповітряної оборони, ракет до них, графік виробництва та постачання, а також захист критичної інфраструктури, передусім енергетики. Зеленський наголосив, що росіяни знову концентрують удари проти енергосистеми України, тому на це будуть відповіді України, але головне завдання – забезпечення її стабільності.
Президент також відзначив успіхи у виробництві безпілотників, зокрема далекобійних: "Я вдячний усім виробникам, які збільшують постачання, і зокрема далекобійної зброї".
Окремо обговорювалася ситуація на фронті. Найбільше уваги було приділено Донеччині, Харківщині, Запоріжжю, а також регулярним російським ударам по Херсону та активним діям на прикордонні Сумщини. Зеленський подякував українським підрозділам за стійкість і відзначив зокрема воїнів 79-ї та 82-ї десантно-штурмових бригад, 92-ї окремої штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади, 14-ї бригади оперативного призначення, а також 1-го, 33-го, 214-го, 225-го та 425-го окремих штурмових полків.
Президент повідомив, що напередодні провів нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим і прем’єр-міністром Денисом Шмигалем щодо забезпечення армії восени та взимку, а також щодо бюджету на наступний рік. У межах підготовки до зустрічі у форматі "Рамштайн" головним завданням визначено посилення ППО. Також були окреслені пріоритети на 2026 рік, які стосуються як озброєння, так і фінансування.
"Українська армія має бути – і буде! – незмінно сильною", – наголосив Зеленський.
Окрім того, на Ставці обговорювалася інфраструктура мобільного зв’язку. Президент підкреслив, що всі громади повинні мати нормальний доступ до зв’язку, і доручив відповідним структурам покращити ситуацію.
Також Зеленський провів нараду з прем’єр-міністром Юлією Свириденко та міністром соціальної політики Денисом Улютіним щодо виконання соціальних зобов’язань. Він наголосив, що навіть в умовах війни держава забезпечує всі необхідні виплати й надалі це буде принциповим пріоритетом:
"Це також один із доказів стійкості України – навіть у час повномасштабної війни Україна зберігає свою соціальну систему та здійснює виплати".
- Зранку понеділка, 8 вересня, російська злочинна армія атакувала збагачувальну фабрику ДТЕК в Донецькій області, унаслідок чого триває руйнація будівлі підприємства.
