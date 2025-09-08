Росія вдарила по збагачувальній фабриці ДТЕК на Донеччині, робота повністю паралізована
Зранку понеділка, 8 вересня, російська злочинна армія атакувала збагачувальну фабрику ДТЕК в Донецькій області, унаслідок чого триває руйнація будівлі підприємства
Про це повідомляє ДТЕК.
Росія знову атакувала збагачувальну фабрику ДТЕК на Донеччині. Унаслідок удару вранці 8 вересня триває руйнація будівлі підприємства та пошкодження технологічного обладнання.
"Це не перша масштабна атака по цьому підприємству, яке забезпечувало вугіллям теплову генерацію України. Робота фабрики наразі повністю паралізована. Її збагачувальні потужності непридатні до роботи", - наголосили у ДТЕК.
- Ввечері у неділю, 7 вересня 2025 року, стало відомо про чергове вторгнення в український повітряний простір російських ударних БПЛА. Окупанти атакували на Київщині один з обʼєктів теплової генерації.
