Росія вдарила по збагачувальній фабриці ДТЕК на Донеччині, робота повністю паралізована

Про це повідомляє ДТЕК.

Росія знову атакувала збагачувальну фабрику ДТЕК на Донеччині. Унаслідок удару вранці 8 вересня триває руйнація будівлі підприємства та пошкодження технологічного обладнання.

"Це не перша масштабна атака по цьому підприємству, яке забезпечувало вугіллям теплову генерацію України. Робота фабрики наразі повністю паралізована. Її збагачувальні потужності непридатні до роботи", - наголосили у ДТЕК.