РФ ввечері 7 вересня спрямувала на Україну ударні дрони: на сході Київщини працювало ППО
Ввечері у неділю, 7 вересня 2025 року, стало відомо про чергове вторгнення в український повітряний простір російських ударних БПЛА
Про це попереджають Повітряні Сили України та Київська ОВА.
Маршрути руху
Чернігівщина
18:03 - декілька груп ворожих БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку.
Київщина та Київ
18:19 - БпЛА з Чернігівщини на Київщину (Броварський, Бориспільський райони).
18:22 - в області працює ППО.
18:27 - Бориспіль - ударний БпЛА у напрямку міста.
18:28 - повітряна тривога оголошена у Києві.
18:58 - ворожий БпЛА на Київщині курсом на Обухів.
Новина доповнюватиметься
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.02 Купівля 41.02Продаж 41.51
- EUR Купівля 47.94Продаж 48.61
- Актуальне
- Важливе