Зеленський посмертно нагородив парамедикиню Ірину Цибух орденом "За мужність" ІІІ ступеня
Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив парамедикиню Ірину Цибух орденом "За мужність" ІІІ ступеня. Вона загинула 29 травня під час ротації на Харківському напрямку
Відповідний указ оприлюднений на сайті Офісу президента.
З нагоди Дня Конституції Володимир Зеленський відзначив державними нагородами українських воїнів, їхніх рідних та представників різних професій, зокрема бойову медикиню добровольчого батальйону "Госпітальєри" Ірину Цибух.
"Українці захищають і захистять свою державу. Ми обовʼязково виженемо окупанта з нашої землі й обовʼязково забезпечимо гарантіями право на життя для українських дітей. І все це - не подарунок, а заслуга. Заслуга саме таких людей, які нашу державу, нашу незалежність захищають реально. Своєю рішучістю. Своїми діями. Своїм життям", - написав Зеленський.
Про Ірину Цибух
У цивільному житті Ірина працювала менеджеркою на "Суспільному", реалізовувала освітні проєкти на Донеччині й Луганщині. З 2015 року їздила на фронт як військова парамедикиня.
25 лютого 2022 року Ірина повернулася на Київщину та долучилася до добровольчого батальйону "Госпітальєри", який займається медичною евакуацією військових у гарячих точках на лінії фронту.
Вона загинула 29 травня під час ротації на Харківському напрямку. За даними ІМІ, Ірина Цибух стала 81-ю в списку медійників, що загинули внаслідок російської агресії проти України.
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