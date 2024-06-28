Зеленський посмертно нагородив парамедикиню Ірину Цибух орденом "За мужність" ІІІ ступеня

Відповідний указ оприлюднений на сайті Офісу президента.

З нагоди Дня Конституції Володимир Зеленський відзначив державними нагородами українських воїнів, їхніх рідних та представників різних професій, зокрема бойову медикиню добровольчого батальйону "Госпітальєри" Ірину Цибух.

"Українці захищають і захистять свою державу. Ми обовʼязково виженемо окупанта з нашої землі й обовʼязково забезпечимо гарантіями право на життя для українських дітей. І все це - не подарунок, а заслуга. Заслуга саме таких людей, які нашу державу, нашу незалежність захищають реально. Своєю рішучістю. Своїми діями. Своїм життям", - написав Зеленський.

Про Ірину Цибух

У цивільному житті Ірина працювала менеджеркою на "Суспільному", реалізовувала освітні проєкти на Донеччині й Луганщині. З 2015 року їздила на фронт як військова парамедикиня.

25 лютого 2022 року Ірина повернулася на Київщину та долучилася до добровольчого батальйону "Госпітальєри", який займається медичною евакуацією військових у гарячих точках на лінії фронту.

Вона загинула 29 травня під час ротації на Харківському напрямку. За даними ІМІ, Ірина Цибух стала 81-ю в списку медійників, що загинули внаслідок російської агресії проти України.