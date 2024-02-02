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"Зеленський призиває жінок на службу в ЗСУ, знищувати вирішили не тільки мужиків": росфейки за 2 лютого

2 лютого, 2024 п'ятниця
23:17
Війна з Росією Володимир Зеленський

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які російський ворог продукував 2 лютого

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 2 лютого січня росіяни запустили 3 фейки.

Дезінформація: Міністр оборони РФ С. Шойгу заявив: "ЗСУ за місяць втратили 23 тис. військових та понад 3 тис. одиниць озброєння, включаючи танки Leopard, БМП Bradley, установки Patriot та HIMARS".

Дезінформація: Ворожий TG-канал "Open Ukraine | Открытая Украина" написав: "Зеленський вирішив закликати жінок на службу в ЗСУ. Знищувати вирішили не тільки мужиків".

Дезінформація: Російський диктатор В. Путін заявив: "Неонацисти захопили владу в Україні, а їхні господарі використовують їх як інструмент у боротьбі з Росією".

  • Російська пропаганда також просуває фейк, нібито очільник ЦРУ особисто приїхав до Києва, щоб попросити Володимира Зеленського не красти занадто багато грошей.
Теги:
Суспільство
Світ
Україна
Росія
Володимир Путін
Володимир Зеленський
російська армія
ЗСУ
мобілізація
Сергій Шойгу
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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