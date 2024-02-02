"Зеленський призиває жінок на службу в ЗСУ, знищувати вирішили не тільки мужиків": росфейки за 2 лютого

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 2 лютого січня росіяни запустили 3 фейки.

Дезінформація: Міністр оборони РФ С. Шойгу заявив: "ЗСУ за місяць втратили 23 тис. військових та понад 3 тис. одиниць озброєння, включаючи танки Leopard, БМП Bradley, установки Patriot та HIMARS".

Дезінформація: Ворожий TG-канал "Open Ukraine | Открытая Украина" написав: "Зеленський вирішив закликати жінок на службу в ЗСУ. Знищувати вирішили не тільки мужиків".

Дезінформація: Російський диктатор В. Путін заявив: "Неонацисти захопили владу в Україні, а їхні господарі використовують їх як інструмент у боротьбі з Росією".