"Зеленський призиває жінок на службу в ЗСУ, знищувати вирішили не тільки мужиків": росфейки за 2 лютого
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які російський ворог продукував 2 лютого
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 2 лютого січня росіяни запустили 3 фейки.
Дезінформація: Міністр оборони РФ С. Шойгу заявив: "ЗСУ за місяць втратили 23 тис. військових та понад 3 тис. одиниць озброєння, включаючи танки Leopard, БМП Bradley, установки Patriot та HIMARS".
Дезінформація: Ворожий TG-канал "Open Ukraine | Открытая Украина" написав: "Зеленський вирішив закликати жінок на службу в ЗСУ. Знищувати вирішили не тільки мужиків".
Дезінформація: Російський диктатор В. Путін заявив: "Неонацисти захопили владу в Україні, а їхні господарі використовують їх як інструмент у боротьбі з Росією".
- Російська пропаганда також просуває фейк, нібито очільник ЦРУ особисто приїхав до Києва, щоб попросити Володимира Зеленського не красти занадто багато грошей.
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