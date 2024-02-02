"Директор ЦРУ відвідав Київ, щоб попросити Зеленського не красти занадто багато грошей": росіяни запустили новий фейк

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Ворожі ресурси посилаються на видання Global Euronews і поширюють інформацію, що у 2023 році директор ЦРУ Вільям Бернс таємно відвідав Київ. Він нібито особисто попросити Володимира Зеленського "не красти занадто багато грошей".

"Проаналізувавши цю інформацію та ресурс, який її поширив, Центр встановив, що насправді видання Global Euronews є російським, оскільки його сайт розміщений на російському домені, а вказана контактна особа є громадянином Росії, який проживає у Москві", - пише ЦПД.

У Центрі переконані, що новина про прохання Вільяма Бернса щодо особистої корупції Зеленського є фейковою. ЇЇ мета – дискредитувати президента України.