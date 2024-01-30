РФ створила у фейсбуці сторінку-мільйонник, де поширюються фейки про Україну

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

Сторінка Polin Show є частиною великої пропагандистської сітки росіян. Паблік керується особами з України та РФ.

"Її адміністратори використовують Polin Show не тільки для поширення брехні у Facebook, але також як частину сітки для збільшення кількості підписників на власних Телеграм-каналах. Натиснувши на новину, користувач потрапляє на Telegram-канали, де йому традиційно пропонують відправити заявку для вступу у канал", - розповіли у Центрі.

Далі користувачам автоматично підключається бот, який пропонує нові й нові канали з фейковим контентом.

"Таким чином росіяни заманюють українців у свою екосистему, яка пропонуватиме вам виключно потрібний їм контент. У коментарях користувачі скаржаться на сторінку, але вона поки досі функціонує у Facebook", - пише SPRAVDI.