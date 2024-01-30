РФ створила у фейсбуці сторінку-мільйонник, де поширюються фейки про Україну
SPRAVDI дізнався, що росіяни створили у фейсбуці сторінку на мільйон підписників, яка розганяє брехню про Україну
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.
Сторінка Polin Show є частиною великої пропагандистської сітки росіян. Паблік керується особами з України та РФ.
"Її адміністратори використовують Polin Show не тільки для поширення брехні у Facebook, але також як частину сітки для збільшення кількості підписників на власних Телеграм-каналах. Натиснувши на новину, користувач потрапляє на Telegram-канали, де йому традиційно пропонують відправити заявку для вступу у канал", - розповіли у Центрі.
Далі користувачам автоматично підключається бот, який пропонує нові й нові канали з фейковим контентом.
"Таким чином росіяни заманюють українців у свою екосистему, яка пропонуватиме вам виключно потрібний їм контент. У коментарях користувачі скаржаться на сторінку, але вона поки досі функціонує у Facebook", - пише SPRAVDI.
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