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РФ створила у фейсбуці сторінку-мільйонник, де поширюються фейки про Україну

30 січня, 2024 вiвторок
18:33
Війна з Росією Росія продовжує продукувати фейки

SPRAVDI дізнався, що росіяни створили у фейсбуці сторінку на мільйон підписників, яка розганяє брехню про Україну

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

Сторінка Polin Show є частиною великої пропагандистської сітки росіян. Паблік керується особами з України та РФ. 

"Її адміністратори використовують Polin Show не тільки для поширення брехні у Facebook, але також як частину сітки для збільшення кількості підписників на власних Телеграм-каналах. Натиснувши на новину, користувач потрапляє на Telegram-канали, де йому традиційно пропонують відправити заявку для вступу у канал", - розповіли у Центрі.

Далі користувачам автоматично підключається бот, який пропонує нові й нові канали з фейковим контентом.

"Таким чином росіяни заманюють українців у свою екосистему, яка пропонуватиме вам виключно потрібний їм контент. У коментарях користувачі скаржаться на сторінку, але вона поки досі функціонує у Facebook", - пише SPRAVDI.

  • Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов намагається демонізувати цивілізований світ.
Теги:
Суспільство
Україна
фейк
пропаганда
російські фейки
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