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"Зеленський у відчаї наказує бити по мирних містах РФ": росіяни запустили новий фейк

31 січня, 2024 середа
17:59
Війна з Росією Володимир Зеленський

Російська пропаганда просуває фейк, нібито президент Володимир Зеленський у відчаї наказує бити по мирних містах РФ

Про це пише Центр стратегічних комунікацій.

"Києву необхідна ескалація конфлікту для отримання допомоги від союзників, тому президент Зеленський віддав наказ ЗСУ завдавати ударів по об'єктах цивільної інфраструктури в Росії", - пишуть пропагандистські канали.

Насправді, як відзначає SPRAVDI, жодних подібних наказів чи розпоряджень Володимир Зеленський не віддавав. Перед  військами  стоїть завдання деокупувати захоплені росіянами українські території.

В той самий час диктатор Володимир Путін віддає накази бомбити українські міста і будинки з цивільними українцями.

"Для обмеження можливостей Росії вести війну проти України, Сили оборони також працюють над тим, щоби позбавити країну-терористку доступу до природних ресурсів (нафти й газу), знищити її оборонно-промисловий комплекс, об'єкти військової інфраструктури, бази та склади з технікою та озброєнням", - йдеться в повідомленні.

Законними цілями для ударів по території РФ є нафтобази, газові сховища, науково-дослідні установи, які сприяють путінській "СВО". Проте не житлові будинки з цивільним населенням.

"Провина за загибель цивільних росіян лежить винятково на силах ППО та президентові РФ", - пише SPRAVDI.

  • SPRAVDI також дізнався, що росіяни створили у фейсбуці сторінку на мільйон підписників, яка розганяє брехню про Україну.
Теги:
Суспільство
Україна
Росія
Володимир Путін
Володимир Зеленський
ППО
ЗСУ
фейк
Військові новини
ракетний удар
пропаганда
російські фейки
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