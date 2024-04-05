Зеленський призначив нового заступника командувача Нацгвардії

Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на указ № 220/2024, який опублікований на сайті президента України

"Призначити Гордійчука Володимира Івановича заступником командувача Національної гвардії України", - йдеться в указі.

Гордійчук - уродженець села Барвинівка, Житомирщина. У 1996 році він закінчив інститут Військово-Повітряних сил України у Києві, а у 2012 отримав диплом магістра Академії внутрішніх військ МВС.

Як пише Укрінформ, пройшов всі основні командирські посади від командира взводу до командира полку, першого заступника начальника територіального управління Нацгвардії України - начальника штабу, начальника Західного територіального управління. Під час АТО брав участь у зачистці міст Луганської області від незаконних збройних формувань, зокрема у місті Лисичанськ

Володимир Гордійчук нагороджений Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.