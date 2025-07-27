Зеленський провів розмову з Макроном: говорили про постачання додаткових ракет до систем SAMP/T і Crotale

Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

За словами Зеленського, центральною темою переговорів стало зміцнення української ППО. Лідери обговорили постачання додаткових ракет до систем SAMP/T і Crotale.

"Хороша, предметна розмова з Президентом Франції Емманюелем Макроном. Обговорили наші основні оборонні потреби. Передусім мова про зміцнення ППО. Нам потрібен надійний захист від російських ракет і дронів", - зазначив президент.

Також ішлося про підтримку з боку Франції у фінансуванні виробництва українських безпілотників.

"Багато говорили про фінансування виробництва українських дронів усіх типів. Франція готова нам із цим допомагати, будемо працювати разом", - додав він.

Крім того, президент України поінформував свого французького колегу про підсумки третьої зустрічі з російською стороною в Стамбулі, під час якої вдалося домовитися про новий обмін полоненими.

"Очікуємо на відповідь щодо нашої пропозиції провести зустріч на найвищому рівні до кінця серпня. На ній обов’язково мають бути присутні представники Європи", - підкреслив Зеленський.

Також сторони обговорили євроінтеграційний шлях "України та домовилися працювати над пошуком рішень, які дадуть змогу відкрити перший переговорний кластер найближчим часом".

Зеленський також проінформував Макрона про функціонування антикорупційної інфраструктури України.

"Президентський законопроєкт гарантує незалежність та ефективність антикорупційних органів і запобігає російському впливу на них. Дякую, Франціє, за підтримку та готовність допомагати", - підсумував глава держави.