Зеленський провів технологічну Ставку із виробниками дронів та ракет

Про це Зеленський розповів у вечірньому відеозверненні.

"Провів технологічну Ставку, і на Ставці були й виробники нашої зброї – далекобійної зброї. Ключове питання – обсяги виробництва. Міністерство оборони та інші урядовці, наші Сили оборони та безпеки України, а також всі основні компанії – виробники українських дронів і ракет були сьогодні в розмові. І саме такий формат працює найкраще – коли всі в одній розмові, всі залучені до підготовки рішень, кого це дійсно стосується, всі мають змогу донести реальну інформацію і не мають змоги збрехати", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що під час розмови були розходження в оцінках нашого потенціалу виробництва, реальної спроможності компаній.

"Учора я детально спілкувався з виробниками, сьогодні були всі, хто відповідає з боку держави за контракти та фінансування. Треба виробляти максимум, і наші українські виробничі можливості ще далекі від заповнення", - переконаний президент.

Він додав, що були й доповіді щодо далекобійних наших потреб і найближчим часом, і до кінця року, і більш довгостроково.

"Влучність наших воїнів допомагає захищати всю державу. Ми плануємо контракти та плануємо виробництво так, щоб наші арсенали були достатньо наповнені. Працюємо і в питанні експорту – контрольованого експорту нашої зброї, деяких видів, які в нас у профіциті, що може дійсно дати Україні додаткові фінанси на виробництво дефіцитних речей, які так потрібні на фронті зараз, і тих, які найкраще показали себе в ударах вглибину російської території", - розповів глава держави.

Він повідомив, що вже є домовленості щодо чотирьох експортних майданчиків: Сполучені Штати Америки, Європа, Близький Схід, і також Африка.