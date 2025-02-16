Зеленський: я ніколи не прийму мирну угоду, укладену США та Росією без України
Президент Володимир Зеленський наголосив, що він ніколи не прийме угоду про завершення війни, укладену США та Росією без України за столом переговорів
Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу NBC News.
"Я ніколи не прийму жодних рішень між Сполученими Штатами та Росією щодо України, ніколи. Це війна в Україні, проти нас, і це наші людські втрати", - наголосив Зеленський.
У інтерв’ю також подякував президенту США Дональду Трампу та іншим американським лідерам за їхню підтримку України, але додав, що немає жодного лідера у світі, який дійсно може укласти угоду з російським диктатором Володимиром Путіним без України.
"Я дуже хотів, щоб Україна була в пріоритеті для Трампа, а не Росія. І я сподіваюся, що ми важливіші. Ми не такі великі, як Росія, але я вважаю, що стратегічно Україна важливіша для Штатів, тому що ми справді партнери, союзники і поділяємо спільні цінності", - зазначив український президент.
На запитання, чи вважає він, що Трамп сумлінно веде переговори, Зеленський відповів: "Сподіваюся. Так, я на це розраховую. Я дуже на це розраховую".
- Нещодавно Зеленський заявив, що виключення його країни з переговорів між США і Росією щодо війни в Україні було б дуже небезпечним.
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