Зеленський: я ніколи не прийму мирну угоду, укладену США та Росією без України

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу NBC News.

"Я ніколи не прийму жодних рішень між Сполученими Штатами та Росією щодо України, ніколи. Це війна в Україні, проти нас, і це наші людські втрати", - наголосив Зеленський.

У інтерв’ю також подякував президенту США Дональду Трампу та іншим американським лідерам за їхню підтримку України, але додав, що немає жодного лідера у світі, який дійсно може укласти угоду з російським диктатором Володимиром Путіним без України.

"Я дуже хотів, щоб Україна була в пріоритеті для Трампа, а не Росія. І я сподіваюся, що ми важливіші. Ми не такі великі, як Росія, але я вважаю, що стратегічно Україна важливіша для Штатів, тому що ми справді партнери, союзники і поділяємо спільні цінності", - зазначив український президент.

На запитання, чи вважає він, що Трамп сумлінно веде переговори, Зеленський відповів: "Сподіваюся. Так, я на це розраховую. Я дуже на це розраховую".