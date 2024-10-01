Зеленський заслухав доповіді Умєрова, Сирського та Баргилевича
Президент України Володимир Зеленський провів робочу нараду, на якій заслухав доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генерального штабу ЗСУ Анатолія Баргилевича
Про це він написав на своєму Telegram-каналі.
"Заслухав доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, Головкома Олександра Сирського та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича", - написав президент.
У доповідях військового командування йшлось про ситуацію на фронті й потреби української армії в озброєнні та військовій техніці.
Також обговорювалось питання міжнародної координації та підготовка до чергової зустрічі у форматі "Рамштайн"
- Раніше Зеленський заявляв, що на наступній зустрічі у форматі "Рамштайн" будуть обговорювати втілення Плану перемоги.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.05 Купівля 41.05Продаж 41.53
- EUR Купівля 45.7Продаж 46.38
- Актуальне
- Важливе