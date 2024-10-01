Зеленський заслухав доповіді Умєрова, Сирського та Баргилевича

Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

"Заслухав доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, Головкома Олександра Сирського та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича", - написав президент.

У доповідях військового командування йшлось про ситуацію на фронті й потреби української армії в озброєнні та військовій техніці.

Також обговорювалось питання міжнародної координації та підготовка до чергової зустрічі у форматі "Рамштайн"