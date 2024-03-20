Згурець: Говорити, що почнеться наступ на Київ, недоречно

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Інформаційні вкиди щодо захоплення Києва існують уже тривалий час. Зараз російська армія не має потужностей для того, аби розгортати наступальні дії, зокрема з Білорусі. Тому, що цей напрямок уважно відстежується українською розвідкою, там є достатньо гарні фортифікації. Напрямки наступу з Білорусі, які були на початку вторгнення, зараз уже добре відомі, вони укріплені. Навряд чи ворог спробує знову використовувати цей напрямок, який зараз буде для нього достатньо складним", - зауважив Згурець.

За словами військового експерта, скоріш за все противник діятиме на тих напрямках, які для нього є найбільш пріоритетні - це спробувати вийти на кордони Донеччини й Луганщини. Тобто ця політична мета залишається, але бачимо, що це важко дається противнику.

"Побачимо, що буде з заходами в Росії щодо мобілізації, чи будуть вжиті широкомасштабні заходи зі збільшення надходження контингенту до російської армії. І тоді це дозволить більш детально оцінювати спроби росіян готуватися до наступальних дій. Поки що вони діятимуть на тих напрямках, які вже визначені. Тобто наразі говорити, що ось-ось почнеться наступ на Київ - недоречно", - наголосив Згурець.