NYT, попри критику МЗС, випустив репортаж про "вторгнення України на Курщину" у друкованому варіанті

Репортаж під назвою "Пейзаж смерті: Що залишилося там, де Україна вдерлася в Росію" опублікований на сайті New York Times 12 липня.

Авторка матеріалу — Нанна Гайтман — провела шість днів у прикордонних районах Курщини, де, як зазначено в матеріалі, її "час від часу" супроводжували бойовики "Ахмату", які, за словами журналістки, "допомагали з евакуацією" і "боролися за повернення територій".

"Я перебувала там шість днів, іноді в супроводі членів російського спецпідрозділу "Ахмат", що базується в Чечні, який боровся за відновлення контролю над цією територією і допомагав з евакуацією. Атаки дронів залишалися частими. Постріли з обох сторін лунали безперервно", - зазначила авторка матеріалу.

Матеріал майже не містить української позиції. Єдина згадка — заперечення українською армією звинувачень у катуваннях та вбивствах цивільних, які висували росіяни. Про причини української операції на території РФ у тексті не йдеться.

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий розкритикував репортаж.

"Той, хто на сайті New York Times вважав за розумне писати репортаж разом із російськими воєнними злочинцями, ухвалив найдурніше рішення. Це не баланс і не "інша сторона історії". Це просто дозвіл російській пропаганді вводити аудиторію в оману. Сумно бачити, як маніпуляції на рівні Дюранті повертаються до NYT", — наголосив він.

У понеділок, 14 липня, матеріал NYT вийшов друком у Сполучених Штатах.

фото: читач Еспресо надіслав зі США