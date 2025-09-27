Зламати українця - їхнє найперше завдання, - звільнений з полону журналіст Хилюк

Про це в інтервʼю Еспресо розповів журналіст Дмитро Хилюк, який 3,5 роки провів у російському полоні

"Зламати людину, зламати українця – це найперше їхнє завдання. Задавити, придушити, щоб привести людину у тваринний стан, щоб вона була залякана, здригалася від кожного шерхоту і щоб мріяла тільки про їжу та про те, щоб її не били. Це їхня загальна стратегія і політика в тюрмах стосовно українських полонених, і вони її дотримуються дуже чітко. Перше, коли арештовують, тебе треба побити, залякати, потім це голод, яким ламали людей дуже сильно, багато людей мріяли тільки про їжу, розмова була одна – про їжу, і це досить страшно", - розповів Хилюк.

Він наголосив, що головна мета окупантів - давити на полонених психологічно й зламати. Вони відносяться до полонених, як до худоби.

"А далі – постійне приниження, постійні образи, постійні матюки. Ставлення – як до худоби, навіть ще гірше. Тобто психологічно давити, витравити з людини все людське", - підсумував він.