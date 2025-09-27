Зламати українця - їхнє найперше завдання, - звільнений з полону журналіст Хилюк
Загальна стратегія і політика росіян стосовно українських полонених - задавити, придушити, щоб привести людину у тваринний стан
Про це в інтервʼю Еспресо розповів журналіст Дмитро Хилюк, який 3,5 роки провів у російському полоні
"Зламати людину, зламати українця – це найперше їхнє завдання. Задавити, придушити, щоб привести людину у тваринний стан, щоб вона була залякана, здригалася від кожного шерхоту і щоб мріяла тільки про їжу та про те, щоб її не били. Це їхня загальна стратегія і політика в тюрмах стосовно українських полонених, і вони її дотримуються дуже чітко. Перше, коли арештовують, тебе треба побити, залякати, потім це голод, яким ламали людей дуже сильно, багато людей мріяли тільки про їжу, розмова була одна – про їжу, і це досить страшно", - розповів Хилюк.
Він наголосив, що головна мета окупантів - давити на полонених психологічно й зламати. Вони відносяться до полонених, як до худоби.
"А далі – постійне приниження, постійні образи, постійні матюки. Ставлення – як до худоби, навіть ще гірше. Тобто психологічно давити, витравити з людини все людське", - підсумував він.
На День Незалежності України, 24 серпня 2025 року, Україна провела з країною-агресоркою 68-ий за рахунком обмін полоненими: до України повернулися 8 цивільних: серед них - журналісти Дмитро Хилюк та Марк Каліуш, а також ексмер Херсона Володимир Миколаєнко, що не пішов на зраду України
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.21 Купівля 41.21Продаж 41.68
- EUR Купівля 48.22Продаж 48.91
- Актуальне
- Важливе