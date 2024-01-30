ЗСУ на півдні намагаються об'єднати всі плацдарми в один, щоб відкинути війська РФ, - військовослужбовець ЗСУ Тимочко

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Там є декілька плацдармів, які зайняли наші війська, зокрема Кринки, Козача Лопань, Антонівський міст. Зараз ЗСУ на цьому напрямку намагаються об'єднати всі плацдарми в один загальний для того, щоб відкинути, за можливістю, пізніше вглиб російські війська. Якщо ці плацдарми будуть достатньо розширені, ЗСУ планують перекинути туди в необхідній кількості важку техніку й артилерію. ЗСУ планують розширити плацдарм не лише в довжину, а також в глибину, ширину, в ряди противника", - повідомив Тимочко.

Росіяни намагаються там безперервно контратакувати, але навіть самі російські воєнкори, проросійські аналітики, всі в один голос говорять, що надії, які вони покладали на генерал-полковника Михайла Теплинського, провалилися, зауважив військовослужбовець ЗСУ.

"Окупанти розраховували на його "ударний кулак", створений із десантних військ, який мав наші війська скинути в Дніпро і знищити за години. Теплинський не справився зі своїм завданням, і тепер його взагалі починають називати ще одним "м'ясником" у російській армії", - додав Тимочко.