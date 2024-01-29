Ворог рекордно активізував використання FPV-дронів на півдні, - Гуменюк

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Противник продовжує потужну повітряну розвідку. Ми спостерігаємо підвищену зацікавленість з боку безпілотних летальних розвідників, це певною мірою компенсує неможливість зараз проведення такої налагодженої роботи, яку раніше виконував літак А-50. Тобто поки там підлаштовується нова команда та новий борт, ворог намагається збирати інформацію невеличкими групками розвідувальних безпілотників. Крім того, бачимо надзвичайну активізацію FPV-дронів у нашій зоні відповідальності. За два останні дні спостерігали рекордну кількість FPV-дронів, одночасно до 80 одиниць протягом однієї бойової доби у нашій зоні відповідальності. Це дуже велика потужність", - зауважила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України.

Наталя Гуменюк додала, що за минулу бойову добу 28 січня бачили 40 застосованих ворогом FPV-дронів і понад 27 дронів зі скиданням розривних осколкових боєприпасів. На жаль, внаслідок такої ворожої активності є постраждалі серед цивільного населення.