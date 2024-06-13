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ЗСУ намагаються послабити російську ППО до того, як отримають F-16, - ISW

13 червня, 2024 четвер
06:22
Війна з Росією F-16 US Department of Defense

Українські військові, ймовірно, намагаються послабити російську протиповітряну оборону напередодні поставок винищувачів F-16 в Україну

Зміст

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

"Українські війська ймовірно прагнуть послабити російську протиповітряну оборону до того, як Україна отримає значну кількість літаків, щоб створити умови для майбутнього використання Україною пілотованої авіації ближче до прифронтових районів", - йдеться у повідомленні.

Натомість Сили оборони, ймовірно, намагаються послабити російську протиповітряну оборону напередодні очікуваних поставок винищувачів F-16 в Україну, які, як повідомляється, розпочнуться в невеликих кількостях влітку і восени 2024 року.

Зазначається, що ЗСУ можуть зрештою працювати над концепцією операцій - якщо українські військові отримають достатню кількість винищувачів, західні партнери нададуть достатньо підготовлених пілотів і якщо Україні вдасться знизити можливості російської ППО.

  • У ніч проти 12 червня Сили оборони України завдали групового ракетного удару по тимчасово окупованому Криму та знищили два радари ЗРК С-300 та С-400 росіян.
Теги:
ППО
російська армія
ЗСУ
окупанти
F-16
втрати окупантів
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