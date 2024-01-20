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ЗСУ повинні зупинити просування РФ: генерал Романенко розповів про критичну ситуацію на фронті

20 січня, 2024 субота
11:54
Війна з Росією Авдіївка

Ситуація в Авдіївці критична, цей напрямок є одним із найскладніших сьогодні. Окупанти продовжують масово атакувати та вчиняти штурмові дії

Про це повідомив засновник Благодійного фонду “Закриємо небо України”, заступник начальника Генерального штабу ЗСУ (2006-2010) генерал Ігор Романенко у етері телеканалу "Еспресо".

"Ситуація досить непроста. На всьому фронті з боку Сил оборони України відбувається здійснення стратегічної оборонної операції. За останню добу відбулося 127 атак і штурмів, з них 27 в Авдіївці, таких показників ще не було", - зазначив він.

За його словами, стан Авдіївки зараз є критичним. Незважаючи на всі зусилля, ситуація з логістикою ускладнилась. 

"Основою виконання завдань, як оборонних, так і наступальних, є  логістика. По регіонах деяким чином це здійснюється. Найбільш складно зараз в Авдіївці й на лівобережжі Херсонщини", - сказав генерал.

На лівобережжі Херсонщини відбувається оборона плацдармів, які утримують українські оборонці, зазначив він.

"Я не бачу на прикладі там розширення. Для цього потрібні сили, засоби, яких, мабуть, не вистачає нашій стороні. Річка Дніпро - важкий рубіж і у складних умовах приходиться виконувати завдання", - додав Романенко.

Кринки Херсонської області - це пекло для окупантів. Про це казав російський оператор БПЛА з позивним Мойсей, якого знищили Сили оборони, зауважив генерал.

"У Кринках за цю добу знищили Мойсея. Він детально показував, як знищує наші човни, завдає ударів", - додав він.

Отже, завдання нашої стратегічної оборонної операції - зупинити просування ворога. Для цього потрібні резерви з озброєння, техніка та особовий склад. Відповідно, має бути швидке просування питань мобілізації, резюмував Романенко.

  • Протягом минулої доби на фронті між російськими окупантами й українськими захисниками відбулося 103 бойових зіткнення. Сили оборони відбили 33 атаки росіян на Авдіївському напрямку і ліквідували ще 750 військових РФ.
  • 20 січня командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що окупанти збільшили активність бойової авіації на Авдіївському напрямку.
Україна
Росія
зброя
російська армія
Херсон
ЗСУ
мобілізація
Херсонщина
Авдіївка
зброя для України
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