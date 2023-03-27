Про це Маркевич розповів у етері програми "Футбольний формат" на Еспресо.TV.

"Одразу по очах видно, коли футболісти виходять на поле, що вони сьогодні будуть битися за кожен м'яч. А тут навіть по телевізору дивишся - вони усі вийшли приречені. Ніякої боротьби, одна картка за гру, одна! Де таке в футболі є? Програйте, але щоб усі побиті пішли з поля. Це просто нереально на такому стадіоні, проти такої команди та за такої підтримки, яка в них була. На фронті маса вболівальників воює, ультрас "Дніпра", "Металіста", я з ними на зв'язку. Я знаю, що вони всі дивилися матч, незважаючи ні на що", - розповів Маркевич після стартового матчу збірної України у кваліфікації Євро-2024, в якому вона в Лондоні програла Англії з рахунком 0:2.

Він також розкритикував Українську асоціацію футболу, яка перед стартом відбору призначила лише виконувача обов'язків головного тренера Руслана Ротаня та оголосила, що веде переговори про постійну роботу із Сергієм Ребровим, який до червня 2023 року пов'язаний контрактом з "Аль-Айном" з ОАЕ.

"На грі мав бути головний тренер, а не виконувач обов'язків. Нехай буде Ротань, немає питань. Реброва вже чекають третій рік. Приїде "месія" та врятує український футбол. То нехай скаже: "Я влітку точно приймаю збірну України". Поки що я такого не чув", - обурився Маркевич.

Він також висловив переконання, що так, як грала Україна з Англією, проти команд такого рівня діти не можна.

"З такою командою треба дуже багато бігати та не давати грати. З такими командами стоячи нічого ти не зробиш. Англійці навіть не напружувалися сильно, Я чекав зовсім іншого. За рахунку 0:2 десь треба було характер виявити. Але якщо жодного удару за гру - важко на щось розраховувати", - констатував Маркевич.

72-річний Мирон Маркевич тренував "Карпати", "Металіст" та "Дніпро", який у 2015 році вивів до фіналу Ліги Європи. У 2010 році очолював збірну України.