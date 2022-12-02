Вийшов перший трейлер стрічки "Вартові галактики 3"
Студія Marvel презентувала перший трейлер третьої частини фільму "Вартові галактики"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Вартові галактики 3" - це заключна частина фільмів про космічних найманців, які рятують світ. Режисером стрічки є Джеймс Ганн.
У головних роллях: Кріс Претт, Зоі Салдана, Дейв Батіста, Він Дизель і Бредлі Купер.
Прем'єра запланована на травень 2023 року.
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