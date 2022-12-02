Вийшов перший трейлер стрічки "Вартові галактики 3"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Вартові галактики 3" - це заключна частина фільмів про космічних найманців, які рятують світ. Режисером стрічки є Джеймс Ганн.

У головних роллях: Кріс Претт, Зоі Салдана, Дейв Батіста, Він Дизель і Бредлі Купер.

Прем'єра запланована на травень 2023 року.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb