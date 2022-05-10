Вийшов трейлер фільму "Аватар: Шлях води"

Трейлер оприлюднено на Youtube-сторінці фільму.

"Дія стрічки "Аватар: Шлях води" відбувається більше ніж через десятиліття після подій першого фільму і розповідає історію сім'ї Саллі (Джейк, Нейтірі та їхні діти), про проблеми, що їх переслідують, як вони намагаються вберегти один одного, про битви, в яких вони б'ються за життя, і про трагедії, які вони переживають", - йдеться в описі фільму.

Режисером стрічки виступив Джеймс Кемерон, продюсерами - Кемерон і Джон Ландау. Головні ролі у фільмі зіграли Зої Салдана, Сем Уортінгтон, Сігурні Вівер, Стівен Ленг, Кліфф Кертіс, Джоел Девід Мур, Cі Cі Ейч Паундер, Еді Фалько, Джемейн Клемент і Кейт Вінслет.

Перший фільм "Аватар", режисером якого також був Джеймс Кемерон, зібрав загалом понад $2,782 млрд і 25 січня 2010 року був визнаний найкасовішим фільмом в історії. Стрічка також отримала три Оскари, два Золоті глобуси, перемогла у двох номінаціях премії BAFTA, була відзначена американськими преміями Сатурн і Teen Choice Awards.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb