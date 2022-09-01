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Війська РФ наступали в районах Веселої Долини, Зайцевого і Водяного

1 вересня, 2022 четвер
08:00
війна з Росією російські війська окупанти

Підрозділи противника намагалися вести наступальні бої у районах населених пунктів Весела Долина, Зайцеве й Водяне. Успіху не мали

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Зазначається, що противник зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, а також утриманні захоплених районів Луганської, Донецької, Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Ворог продовжує завдавати авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об’єктах на території України.

На Харківському напрямку із застосуванням танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії противник здійснив обстріли позицій українських військ та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Кленове, Дементіївка, Руські Тишки, Великі Проходи, Петрівка, Перемога, Байрак, Шевелівка. Продовжує ведення повітряної розвідки із застосуванням безпілотних літальних апаратів. 

На Слов’янському напрямку здійснив обстріли з застосуванням танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Краснопілля, Вірнопілля, Грушуваха. Вів повітряну розвідку із застосуванням безпілотниками.

На Донецькому напрямку противник продовжує ведення активних бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Здійснює вогневий вплив та намагається покращити тактичне положення, активно веде повітряну розвідку.

На Краматорському напрямку здійснював обстріли із застосуванням ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Райгородок, Берестове, Роздолівка, Тетянівка, Мала Піскунівка, Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка, Сіверськ. 

На Бахмутському напрямку обстрілював військову та цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Бахмутське, Соледар, Яковлівка, Майорськ, Диліївка. Підрозділи противника намагалися вести наступальні бої у районах населених пунктів Весела Долина, Зайцеве.

На Авдіївському напрямку здійснював обстріли із застосуванням ствольної, реактивної артилерії, танків в районах населених пунктів Опитне, Первомайське, Нью-Йорк. Наніс авіаційні удари по районах населених пунктів Времівка, Нескучне, Олександропіль.

На Новопавлівському напрямку обстрілював позиції українських військ із застосуванням танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районі населеного пункту Золота Нива. Завдав авіаційний удар у районі населеного пункту Мар'їнка. Вів наступальний бій у районі населеного пункту Водяне, успіху не мав. 

На Запорізькому напрямку здійснював обстріли позицій захисників України із застосуванням ствольної та реактивної артилерії, танків в районах населених пунктів Новопіль, Ольгівське, Гуляйполе, Новоданилівка, Новояковлівка, Дорожнянка, Зелене Поле, Чарівне, Білогір’я. 

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без змін. Підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. 

Зберігатися загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території й повітряного простору Білорусі.

На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати окремі підрозділи збройних сил Російської Федерації у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Ворог із застосуванням ствольної артилерії здійснював обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Кам’янська Слобода та Залізний Міст Чернігівської області.

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