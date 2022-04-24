Війська РФ завдали ракетного удару на Дніпропетровщині, є загиблий

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



Російські війська обстріляли ракетами Павлоградський район Дніпропетровщини цієї ночі. Внаслідок обстрілу загинув 48-річний чоловік, пошкоджено залізничну інфраструктуру.

"У нас три нічні "прильоти" у Павлоградському районі. Ракета влучила в залізничну інфраструктуру. Загинув 48-річний чоловік. Знищено 8 будівель", – йдеться у повідомленні.

Також повідомляють, що під завалами опинилися три легкові та одна вантажна автівки. Вибуховою хвилею повибивало шибки та заблокувало двері у житловому будинку поряд. Дві ракети поцілили у промислове підприємство. Зруйнована виробнича будівля.

23 квітня росіяни скинули ракету на околицю села у Дніпропетровській області та пошкодили газову трубу низького тиску.