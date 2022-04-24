Війська РФ завдали ракетного удару на Дніпропетровщині, є загиблий
Російські війська в ніч на 24 квітня завдали ракетного удару по Павлоградському району Дніпропетровської області
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Російські війська обстріляли ракетами Павлоградський район Дніпропетровщини цієї ночі. Внаслідок обстрілу загинув 48-річний чоловік, пошкоджено залізничну інфраструктуру.
"У нас три нічні "прильоти" у Павлоградському районі. Ракета влучила в залізничну інфраструктуру. Загинув 48-річний чоловік. Знищено 8 будівель", – йдеться у повідомленні.
Також повідомляють, що під завалами опинилися три легкові та одна вантажна автівки. Вибуховою хвилею повибивало шибки та заблокувало двері у житловому будинку поряд. Дві ракети поцілили у промислове підприємство. Зруйнована виробнича будівля.
- 23 квітня росіяни скинули ракету на околицю села у Дніпропетровській області та пошкодили газову трубу низького тиску.
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