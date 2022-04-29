Війська РФ знову застосували фосфорні снаряди у Донецькій області

Про це повідомив голова військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко у Telegram.

"Також під обстрілом знову опинилося Ласточкине – пошкоджено житловий будинок і крамницю. Крім Очеретинського напрямку, обстріли тривали всю ніч на Мар'їнському, Авдіївському напрямках. По Авдіївці московити вночі стріляли з Градів, на ранок здійснили авіаналіт та продовжили гатити з реактивних систем по центру міста. Пошкоджені житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", – йдеться в повідомленні.

Кириленко також додав, що вночі авіаудар був нанесений по селищу Привілля: постраждали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Крім того, окупанти перебили високовольтну лінію електропередач, без світла залишилася Красногорівка.