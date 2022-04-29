Війська РФ знову застосували фосфорні снаряди у Донецькій області
Окупанти вкотре застосували фосфорні снаряди на Донеччині. У п'ятницю, 29 квітня, війська РФ застосували заборонене озброєння в селі Соловйове Очеретинської громади
Про це повідомив голова військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко у Telegram.
"Також під обстрілом знову опинилося Ласточкине – пошкоджено житловий будинок і крамницю. Крім Очеретинського напрямку, обстріли тривали всю ніч на Мар'їнському, Авдіївському напрямках. По Авдіївці московити вночі стріляли з Градів, на ранок здійснили авіаналіт та продовжили гатити з реактивних систем по центру міста. Пошкоджені житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", – йдеться в повідомленні.
Кириленко також додав, що вночі авіаудар був нанесений по селищу Привілля: постраждали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Крім того, окупанти перебили високовольтну лінію електропередач, без світла залишилася Красногорівка.
- Британська розвідка стверджує, що битва за Донбас залишається головним стратегічним напрямом Росії для досягнення заявленої мети щодо забезпечення контролю над Донецькою та Луганською областями.
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