Про це повідомляє The Guardian.

Війну в Україні Штайнмаєр прокоментував так: "Ми не повинні дозволити розділити себе, ми не повинні дозволити зруйнувати велику роботу зі створення єдиної Європи, яку ми так багатообіцяюче почали".

За його словами, агресія кремля торкнулася не тільки територій України, а й цінностей і світопорядку країн Європи. При цьому президент ФРН додав, що мета Росії не обмежується захопленням українських територій.

"Росія не тільки ставить під питання кордони, не тільки окуповує території незалежної і суверенної сусідньої держави, вона навіть оскаржує державність України", - додав Штайнмаєр.

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