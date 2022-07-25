Військова агресія РФ проти України - спроба зруйнувати єдність Європи, - Штайнмаєр
Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр вважає, що війна Росії проти України націлена не тільки на захоплення територій, а й на руйнування єдності серед країн Європи
Про це повідомляє The Guardian.
Війну в Україні Штайнмаєр прокоментував так: "Ми не повинні дозволити розділити себе, ми не повинні дозволити зруйнувати велику роботу зі створення єдиної Європи, яку ми так багатообіцяюче почали".
За його словами, агресія кремля торкнулася не тільки територій України, а й цінностей і світопорядку країн Європи. При цьому президент ФРН додав, що мета Росії не обмежується захопленням українських територій.
"Росія не тільки ставить під питання кордони, не тільки окуповує території незалежної і суверенної сусідньої держави, вона навіть оскаржує державність України", - додав Штайнмаєр.
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