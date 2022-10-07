Про це він сказав 7 жовтня Празі перед початком другого дня неформального саміту ЄС, передає Укрінформ.

"Я буду просити лідерів підтримати виділення нового траншу для Європейського фонду миру, щоб продовжувати надавати Україні військову підтримку, і також для тренувальної місії. Сподіваюся, що до наступної Ради міністрів закордонних справ (17 жовтня, - ред.) ми матимемо пропозиції з обох цих напрямків", - наголосив Жозеп Боррель.

За його словами, на засідання Євроради обговорюватимуть переважно питання енергетики. Високий представник ЄС зауважив, що теми безпеки та заможності повинні бути взаємопов'язані.

"Джерела нашої заможності, що пов’язані із цінами на енергію, мають іти поряд із питаннями щодо нашої безпеки, у якій дуже велике значення має російська агресія проти України", - зазначив він.

29 вересня стало відомо, що Україна отримала 500 млн євро грантових коштів ЄС у межах підписаного Контракту з розбудови держави та посилення стійкості.

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