Військові кораблі Росії відійшли від Одеси до Криму
Військові кораблі Російської Федерації перебазувалися в порти Криму. Наразі противник не має наміру висаджувати десант в Одесі та області
Про це повідомляє речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
"Чорноморські Іскандери Російської Федерації зараз перебазувалися до мису Тарханкут і озера Донузлав і поки не мають наміру висаджувати десант на наше узбережжя, тому що знають, чим це для них скінчитися", – розповідає він.
За його словами, ворога стримано і на рубежах суходолу, зокрема, на позиціях "Херсон - Миколаїв - Кривий Ріг - Вознесенськ - Нововоронцовка Херсонської області".
"Можна констатувати ефективну дію наших систем Протиповітряної оборони та Повітряних сил. За останні чотири доби знищено чотири літаки СУ-25 та два гелікоптери противника. Водночас фіксуємо все більше випадків дезертирства і мародерства серед російських загарбників", – додає Братчук.
- Нагадаємо, українські військові стримують росіян на південно-східному напрямку, відбивають ракетні удари й напади з повітря, а окупанти знизили темп наступу та вдаються до дезертирства.
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