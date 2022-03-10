Військові кораблі Росії відійшли від Одеси до Криму

Про це повідомляє речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.



"Чорноморські Іскандери Російської Федерації зараз перебазувалися до мису Тарханкут і озера Донузлав і поки не мають наміру висаджувати десант на наше узбережжя, тому що знають, чим це для них скінчитися", – розповідає він.



За його словами, ворога стримано і на рубежах суходолу, зокрема, на позиціях "Херсон - Миколаїв - Кривий Ріг - Вознесенськ - Нововоронцовка Херсонської області".



"Можна констатувати ефективну дію наших систем Протиповітряної оборони та Повітряних сил. За останні чотири доби знищено чотири літаки СУ-25 та два гелікоптери противника. Водночас фіксуємо все більше випадків дезертирства і мародерства серед російських загарбників", – додає Братчук.

Нагадаємо, українські військові стримують росіян на південно-східному напрямку, відбивають ракетні удари й напади з повітря, а окупанти знизили темп наступу та вдаються до дезертирства.