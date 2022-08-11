Військові літаки РФ цього тижня щонайменше 3 рази потрапляли в зону розпізнавання ППО Аляски
Командування аерокосмічної оборони Північної Америки 11 серпня повідомило про третій інцидент потрапляння російського військового літака в зону дії ППО Аляски
Про це пише CNN.
Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) не розголошує, в який день це трапилося. Повідомляють, що це було у період 8—10 серпня.
ADIZ — це міжнародний повітряний простір, що примикає до Аляски, який подекуди простягається на понад 100 миль (понад 160 кілометрів) від території США. Збройні сили США ініціюють процедури ідентифікації літаків у ADIZ в інтересах національної безпеки.
Військові США також оприлюднили фотографію, на якій видно F-22, що летить у радіусі видимості російського літака Іл-20.
- 10 серпня ми повідомляли, що за останні два дні російські літаки спостереження двічі входили у зону дії американської ППО на Алясці.
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