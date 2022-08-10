Російські літаки двічі входили в зону ППО на Алясці
За останні два дні російські літаки спостереження двічі входили у зону дії американської ППО на Алясці
Про це повідомляє Командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD).
"У двох випадках протягом останніх двох днів NORAD на Алясці відстежив і ідентифікував російські літаки спостереження, які входили та діяли в зоні ППО Аляски", - сказано у повідомленні.
При цьому уточнили, що російські літаки не входили в суверенний повітряний простір Америки чи Канади.
- 6 липня КоммерсантЪ опублікував погрози спікера держдуми Росії Володіна "конфіскувати" у США Аляску.
- 10 серпня Естонія вручила ноту протесту послу РФ через порушення повітряного кордону країни російським гвинтокрилом.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.76
Купівля 38.76Продаж 39.74
-
EUR
Купівля 39.21Продаж 40.37
- Актуальне
- Важливе