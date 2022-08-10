Російські літаки двічі входили в зону ППО на Алясці

Про це повідомляє Командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD).

"У двох випадках протягом останніх двох днів NORAD на Алясці відстежив і ідентифікував російські літаки спостереження, які входили та діяли в зоні ППО Аляски", - сказано у повідомленні.

При цьому уточнили, що російські літаки не входили в суверенний повітряний простір Америки чи Канади.

6 липня КоммерсантЪ опублікував погрози спікера держдуми Росії Володіна "конфіскувати" у США Аляску.

10 серпня Естонія вручила ноту протесту послу РФ через порушення повітряного кордону країни російським гвинтокрилом.