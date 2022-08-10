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Російські літаки двічі входили в зону ППО на Алясці

10 серпня, 2022 середа
23:55
Світ Російські літаки

За останні два дні російські літаки спостереження двічі входили у зону дії американської ППО на Алясці

Про це повідомляє Командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD).

"У двох випадках протягом останніх двох днів NORAD на Алясці відстежив і ідентифікував російські літаки спостереження, які входили та діяли в зоні ППО Аляски", - сказано у повідомленні.

При цьому уточнили, що російські літаки не входили в суверенний повітряний простір Америки чи Канади.

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