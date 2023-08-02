Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Військові не діляться на "бойових" і "тилових"
OPINION

Військові не діляться на "бойових" і "тилових"

2 серпня, 2023 середа
18:03
Погляд на фото: Олена Білозерська

Один офіцер дуже не хотів потрапити на передову. Готуючись до мобілізації, він обрав собі місце служби, де шанси на це були невисокі

Один офіцер дуже не хотів потрапити на передову. Готуючись до мобілізації, він обрав собі місце служби, де шанси на це були невисокі. І відкрито казав своїм підлеглим: "Я високо ціную своє життя — дорожче, ніж життя кількох (пейоративна назва військовослужбовців армії держави-агресора). Я успішна заможна людина, не публічна, у мене сім'я, мене не цікавлять медалі та соціальний капітал. Якщо прийде наказ відбути на передок, я його виконаю, але сам не зроблю нічого, щоб туди потрапити".

Що, вже засуджуєте його? "Тиловий щур" і все таке? Тоді слухайте далі.

А далі він казав: "Якщо колись нам все-таки доведеться опинитись на передку, ми маємо зробити все, щоб бути до цього максимально готовими. Це збільшить наші шанси накришити побільше (пейоративна назва військовослужбовців армії держави-агресора), а самим залишитись живими".

Він дуже довго прослужив у тиловому підрозділі. І кожну вільну хвилину витрачав на навчання і тренування — себе і своїх підлеглих. Не мав шкідливих звичок і був в ідеальній фізичній формі, за можливості проходив різні курси й підтягував туди своїх людей. Якщо зустрічав когось з бойовим досвідом чи корисними на війні знаннями, всіма правдами й неправдами влаштовував так, щоб той погодився провести заняття, щось показав, чогось навчив. Діставав і роздавав усім посібники з військової справи. Залучав волонтерів, щоб забезпечити своїх бійців найкращим — враховуючи те, що вони сиділи в тилу, це було непросто. Більшість його мотивованих друзів, які спочатку були разом з ним, пішли звідти в бойові підрозділи...

А потім, оскільки жоден військовослужбовець собі не належить і вибору, де служити, не має, його відправили під Бахмут. Станом на сьогодні його рота відбула там вже дві ротації. Обидва рази, тьху-тьху, вийшли без загиблих і без важких поранених (а противник — навпаки). Думаю, не в останню чергу завдяки шаленій багатомісячній підготовці.

Чи зможе хтось тепер сказати, що він робив неправильно?

Читайте також: Про непокарану державну зраду

Історія друга. Боєць на тиловому блокпості під час перевірки документів не зовсім ввічливо поспілкувався з дівчиною-фронтовичкою з величезним бойовим досвідом. У зв'язку з цією ситуацією (і безліччю інших подібних) з'явилося багато зневажливих і відверто хейтерських коментарів на адресу "тилових" військових.

Друзі! Військові не діляться на "бойових" і "тилових". Вони діляться на відповідальних і безвідповідальних, мотивованих і немотивованих тощо. Без тилу фронт неможливий, і кожен тиловик завтра може опинитися в самому пеклі. А може, вже там побував.

Читайте також: Закупівлі для армії. Серіал триває

Нещодавно, коли виник публічний скандал навколо одного військового і дехто почав його хейтити, хтось дуже слушно сказав: "Я вважаю, що він вчинив неправильно, але хейтити його не буду й іншим не раджу, бо завтра він може загинути й нам усім буде соромно".

Всі, хто служить зараз в армії, де б вони не були, крім, хіба що, закінчених "аватарів" і злочинців, працюють на нашу спільну перемогу. Розділяти армію на фронт і тил — не просто неправильно, а злочинно.

Джерело

Про авторку: Олена Білозерська, офіцер Збройних сил, блогерка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Суспільство
ЗСУ
Війна з Росією
Читайте також:
Артем Довбик (ліворуч), Дніпро-1 - Панатінаїкос
1 серпня, 2023 вiвторок
Ліга чемпіонів: результати усіх матчів 2-го кваліфікаційного раунду
Андрій Холодов
2 серпня, 2023 середа
Нардеп Холодов пояснив свою відсутність в Україні з січня: не можу суміщати обовʼязки голови сімʼї та одночасно бути на засіданнях Ради
Олександр Усик
1 серпня, 2023 вiвторок
В Усика відібрали титул найкращого боксера світу
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.86
    Купівля 36.86
    Продаж 37.57
  • EUR
    Купівля 40.77
    Продаж 41.76
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
2 серпня
17:55
урок Захист України
Медицина, дрони та мапи: що включать до оновленої дисципліни "Захист України" у школах
17:36
фейк
РФ готує дискредитаційні кампанії про Україну в Німеччині, Франції, Ізраїлі та США, - розвідка
17:30
Ексклюзив
Юлія Тимошенко
Ніякі гарантії безпеки не можуть замістити членство в НАТО, - народна депутатка Тимошенко
17:22
міністерство оборони РФ
Окупанти знову заявили, що їхній корабель атакували безекіпажним катером: звинувачують Україну
17:13
криптобіржа
За 10 років держбюджет втратив 3 млрд грн від неврегульованості роботи криптобірж, - БЕБ
17:12
Укрнафта
Розслідування розкрадань 13,8 млрд грн Укрнафти завершене, у справі 8 підозрюваних
16:52
Місцями дощі та грози: прогноз погоди на 3 серпня від Наталки Діденко
16:48
депортація дітей з окупованих теріторій в Росію
Росіяни планують за літо вивезти з окупованих територій ще 10 тисяч українських дітей, - Центр нацспротиву
16:45
Володимир Зеленський та Олександр Усик (ліворуч)
"Це мій шлях": Усик знову заговорив про президентські амбіції
16:36
окупанти Мелітополь
На Мелітопольському напрямку окупанти підірвалися на власних мінах, - мер Федоров
16:31
Юрій Арістов
ЦВК визнала Наталію Локтіонову обраною нардепкою замість "слуги" Арістова
16:27
"Реал", Андрій Лунін
"Реал" продає Луніна: іспанці назвали ціну за українського воротаря
16:23
Ексклюзив
керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк
Так звані елітні підрозділи армії РФ не хочуть йти на передову, - Гуменюк
16:18
суддя Андрій Біцюк
Дружина судді ВАКС Біцюка мала доступ до матеріалів антикорупційних справ і допомагала писати рішення, - Слідство.Інфо
16:04
машина для підготовки ґрунту для розмінування
В Україні сертифікували першу машину для розмінування українського виробництва
16:02
OPINION
Олег Манчура
Штраф на 51 гривню за Лєпса. Цей мудак тупо рже
15:46
Каховська ГЕС
В Укргідроенерго розповіли, скільки часу знадобиться на відбудову Каховської ГЕС
15:43
СБУ повідомила про підозру ще одному російському воєнкору
Виправдовував збройну агресію РФ та закликав до змін кордонів України: проросійському воєнкору оголосили підозру
15:42
єОселя
"єОселя": у Дії розширили список тих, хто може отримати пільговий кредит на житло
15:37
МЗС Польщі
МЗС Польщі викликало білоруського дипломата через інцидент з гелікоптерами
15:33
Київська ОВА уклала меморандум про співпрацю з ГО "Мрія дітей України": спільно допомагатимуть родинам загиблих героїв
15:27
Міністерство оборони
Міноборони судитиметься з Держаудитслужбою через рішення по постачальниках
15:27
Оновлено
Російські війська збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі, залп 12 "калібрів"
15:20
Ексклюзив
Білогорівка
РФ не припиняє штурмувати Білогорівку на Луганщині ні на хвилину, - голова ОВА Лисогор
15:02
На фото: посли G7
Обрання голови НАЗК, відновлення декларування майна, посилення САП та АРМА: посли G7 зробили заяву щодо відбудови України
14:57
Міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску
Відповідь на неповагу Москви: очільник МЗС Молдови прокоментував скорочення кількості дипломатів із РФ
14:49
вимкнення електроенергії
В Україні впродовж доби двічі відключалась електролінія через аварію в Білорусі
14:42
HRdays2023
Виклики для управлінців персоналом: у Києві відбувся форум HR Days 2023
14:40
Ексклюзив
ЗСУ
Окупанти нервують, бо не знають, на якій ділянці фронту ЗСУ застосують досі не залучені резерви, - військовий експерт Селезньов
14:10
На фото: ДБР
Військовослужбовці-депутати Київради рік не з'являлися на військову службу: оголошено підозру екскомандиру, який їх відрядив
14:07
балтійський флот росії
Росія розпочала військово-морські навчання у Балтійському морі
14:07
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Чим шкідливі заяви про "українці заслужили війну"?
13:59
Збір на дрони для контрнаступу
13:49
Ердоган Путін
У Ердогана заявили про домовленість із Путіним щодо візиту до Туреччини
13:35
ПВК Вагнера
Найманці ПВК Вагнера будують укріплення на полігоні в Білорусі, - Радіо Свобода
13:34
зерно, зерновий термінал
Посол США в ООН про зернову угоду: бачимо ознаки зацікавленості РФ у поверненні до дискусій
13:13
Петр Павел
Президент Чехії дозволив 14 громадянам вступити до ЗСУ
12:59
Андрій Єрмак
Єрмак назвав три рівні стратегії України щодо реалізації Формули миру і мету зустрічі в Саудівській Аравії
12:59
Трамп
Трампу висунули федеральне звинувачення у спробі скасувати результати президентських виборів 2020 року
12:50
Ексклюзив
Карта заставочна_0108
Карта бойових дій за період 26 липня 1 серпня: ЗСУ здобули нові успіхи на півдні та відбились на Луганщині
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV