Серія перша

На початку широкомасштабного вторгнення народні депутати "трохи" розбіглися, Уряд прийняв декілька постанов, якими намагався допомогти втримати фронт.

Серед таких постанов була постанова КМУ від 2 березня 2022 р. № 178 "Деякі питання обкладення податком на додану вартість за нульовою ставкою у період воєнного стану", за якою з метою виконання мобілізаційних завдань в умовах воєнного стану.

Серія друга

Цією постановою було установлено, що до припинення чи скасування воєнного стану закупівля ПММ (бензин, дизельне пальне, оливи, авіаційне пальне) для забезпечення транспорту ЗСУ, НГ, СБУ, ГУР, прикордонників (усіх, коротше) обкладаються податком на додану вартість за нульовою ставкою.

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При цьому є посилання на норму Податкового кодексу підпункту "г" підпункту 195.1.2 пункту 195.1 статті 195, де така можливість передбачається. Не хочу вантажити вас юридичними тонкощами — це нудно.

Зауважу, що норма прописана дійсно криво.

Серія третя

Отже, з березня 2022 року Міністерство оборони України, зважаючи на прив’язку даної постанови та до того, що всі податківці, у кого можна було б спитати, були десь в Закарпатському ТрО, прийняло рішення купувати ПММ без ПДВ лише в межах мобілізаційних планів, як вказано в постанові, а у всіх інших випадках – з ПДВ.

Серія четверта

Приходить моя улюблена Державна аудиторська служба України й ліпить МО закупівлю пального з ПДВ — як збитки державі.

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А тут найцікавіше!!!

При проведенні аудиту НГШ, прикордонників, СБУ, ГУР, які купували пальне без ПДВ, Держаудитслужба їм також визнає закупівлю пального без ПДВ збитками держави.

Серія пʼята

В департаменті державних закупівель починаються слідчі дії. В деяких військових частинах, які закуповували також хто з ПДВ, хто без ПДВ, — починають відкривати кримінальні справи.

Серія шоста

Наразі ми маємо хаос через цю постанову.

- МО на централізованих закупівлях ПММ продовжує стояти на своїх позиціях, і збирається купувати нові партії ПММ з ПДВ;

- військові частини на децентралізованих закупівлях в переважній більшості виконують рішення ДАСУ і купують без ПДВ.

- Нацгвардія, прикордонники – теж.

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Ми зараз маємо закупити велику кількість палива централізовано для ЗСУ.

То в мене знову питання до Кабінету Міністрів України, до міністерства фінансів України, до Державної аудиторської служби, до Державної податкової служби України, до Дениса Шмигаля, до Ярослава Железняка, до Данила Гетманцева.

Як ми маємо купувати ПММ?!!

З ПДВ чи без????

І питання друге. Може, ви почнете працювати й наведете лад в нормативній базі?!!

Джерело

Про авторку. Дана Ярова, волонтерка, член Антикорупційної ради МОУ

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