Від дій Держаудитслужби найперше постраждає армія
В аудиторів залишився простір, щоб маніпулювати кримінальними справами й робити так, щоб окремі компанії не могли нормально працювати
Держаудитслужба, яка весь прибуток постачальників Міноборони розцінила як "збитки держави", може продовжити тиснути на окремі підприємства.
Те, що не врегульовано, залишає простір для маніпуляцій. Ті півтора року, про які є висновки держаудиту, залишились поза регулюванням. Залишився простір для того, щоб маніпулювати кримінальними справами й робити так, щоб окремі компанії не могли нормально працювати.
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Якими б прозорими ми не зробили умови виходу на торги, якщо будуть ганятися за постачальниками з кримінальними провадженнями, то небагато буде охочих працювати з Міноборони.
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Від цих дій Держаудитслужби найперше постраждає армія. Мій кінцевий бенефіціар зараз в окопі. Ми маємо думати насамперед про тих, хто на фронті, чи всім і вчасно вони забезпечені.
Про авторку. Дана Ярова, волонтерка, член Антикорупційної ради МОУ
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