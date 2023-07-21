Держаудитслужба, яка весь прибуток постачальників Міноборони розцінила як "збитки держави", може продовжити тиснути на окремі підприємства.

Те, що не врегульовано, залишає простір для маніпуляцій. Ті півтора року, про які є висновки держаудиту, залишились поза регулюванням. Залишився простір для того, щоб маніпулювати кримінальними справами й робити так, щоб окремі компанії не могли нормально працювати.

Читайте також: У мене відчуття, що я ламаю шию гідрі...

Якими б прозорими ми не зробили умови виходу на торги, якщо будуть ганятися за постачальниками з кримінальними провадженнями, то небагато буде охочих працювати з Міноборони.

Читайте також: Новий сезон культового серіалу "Закупівлі міністерства оборони"

Від цих дій Держаудитслужби найперше постраждає армія. Мій кінцевий бенефіціар зараз в окопі. Ми маємо думати насамперед про тих, хто на фронті, чи всім і вчасно вони забезпечені.

Про авторку. Дана Ярова, волонтерка, член Антикорупційної ради МОУ

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.