Після першого блекауту на території Росії, перемовини підуть для України по-іншому, – політолог Загородній про останні вимоги РФ

Про це у коментарі для Еспресо зазначив політолог, керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній.

Він прокоментував останні новини, коли західна преса повідомляла, що РФ знову вимагає в України повністю вивести війська із території Донеччини, а з вимогою погодитися на цей сценарій американські політики нібито тиснули на Зеленського під час закритої зустрічі у Вашингтоні. Згодом Трамп особисто спростував цю інформацію, зазначивши, що він є прихильником зупинки бойових дій і фіксації актуальної лінії розмежування на полі бою.

Тарас Загородній зазначив, що пропозиції про повний вихід України з Донбасу, які повторюють росіяни, всерйоз брати до уваги не варто.

"Позиція була і залишається, про яку домовлялись з американцями ще в Саудівській Аравії – зупинка по лінії розмежування. І тому ніхто нікому віддавати ніякі території не зможе. Американці запропонували Путіну гарну угоду: "Зупиняємося по лінії розмежування". А росіяни цього не хочуть, тому що Путін рік тому сказав – припинення вогню можливо, якщо Україна вийде з чотирьох областей, відмовиться від НАТО, а потім вони ще накинули питання стосовно скорочення армії і відмови від важкого озброєння. Цю маячню ж ніхто не може і не буде робити", – пояснює політолог.

Загородній вважає, що, навіть за бажання натиснути на Україну, США цього не робитимуть, бо тоді американський лідер виглядатиме слабким. Також політолог наголошує, що завдяки власному виробництву зброї Україна отримала суб’єктність у переговорному полі й тому не піде на такі поступки.

На цьому тлі припинення вогню Тарас Загородній вважає нереалістичним.

"Якщо ось зараз, через 5 хвилин, Путіну відріжуть голову і він припинить жити, тоді можливо буде якесь обговорення. Поки Путін живий, я вважаю, що росіяни ніколи не погодяться на наші умови. Так вони про це і заявили вже. В російській політичній системі, якщо пахан сказав слово, пахан не може здати назад, бо тоді він буде слабаком. Слабкий пахан – Росія бувай. Тому він не відмовиться від своїх слів. Поки Путін буде при владі, я впевнений, він буде воювати. Навіть коли його країна буде розвалюватись, він буде вимагати, говорити, що Україна щось повинна робити", – пояснює Загородній.

Як повинна діяти Україна

Політолог наголошує, що зараз головне завдання України – бити по тилах Росії, саме це вона нині і робить.

"Атаки на газопереробну, нафтопереробну галузі, вже перейшли на енергетику.

Коли Україна організує перший блекаут в європейській частині Росії при гарному морозі, до чого Україна вже прагне, питання з росіянами будуть зовсім по-іншому ставитись. Аж до виведення російських військ із України. Тому що зараз Україна перенесла війну на територію Росії і обвалює тил, щоб у них фактично взагалі не було можливості воювати. А поки Путін при владі, він свою риторику буде повторювати. Я навіть не вірю, що він поміняє позицію. Бо для нього це – фізична смерть".

За словами Загороднього, зміни в техніці й озброєнні дозволяють Україні дедалі ефективніше вражати ключові точки на російській території. Політолог додає, що фахівці визначили близько семи критичних точок у європейській частині Росії, ураження яких може викликати масштабні перебої в енергетиці.

"За спостереженнями, десь півтора тижня тому ми почали точково бити по підстанціях. Фахівці, які знають свою справу, говорять, що, в принципі, в європейській частині Росії є сім точок, які можна паралізувати, щоб викликати параліч енергетики на цій території. А енергетика – це нафтопереробні заводи, які не працюють. В Москві почнуть відбуватися блекаути. А Росія велика, це ж Україна більш компактна. Ось, і їхня територія зараз може стати їхньою проблемою. Нафтопереробку вибили. Бензинова і вже дизельна криза майже по всіх регіонах, а в Криму і поготів. Зараз переходять на електрику. Я думаю, що впродовж двох тижнів цікаві речі вже відбуватимуться", – сказав він.

Загородній наголошує, що темп операцій зростає, адже минулого року ще не було технічної можливості, а зараз кожного дня українці рахують прильоти по Росії.

"Треба стріляти по території Росії й байдуже, що там говорить Трамп. Він сам зайшов в розмову з росіянами зі слабкою перемовною позицією. Наприклад, коли на Алясці була зустріч. Ми ж виробляємо власну зброю. Наше завдання – робити власні ракети. В принципі, я впевнений, що ця тема з томагавками виникла виключно через те, що Україна має успіхи у своїй ракетній програмі. Тому нам намагаються дати томагавки, щоб контролювати ескалацію. Щоб Україна не виготовила забагато своєї потужної зброї", – підсумував політолог.