Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

"Через порушення Силами оборони логістичного забезпечення окупантів, підрозділи збройних сил Російської Федерації, що виконують завдання уздовж лінії зіткнення, мають проблеми з нестачею окремих видів боєприпасів для реактивних систем залпового вогню та артилерії", - йдеться в повідомленні.

За 14 вересня ворог завдав 8 ракетних, 19 авіаційних ударів та здійснив 86 обстрілів із систем реактивної артилерії по об’єктах України. Також війська РФ намагаються укріпити першу лінію оборони у Донецькій та Запорізькій областях.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb