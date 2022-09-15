Військові РФ мають проблеми з нестачею боєприпасів до РСЗВ та артилерії, - Генштаб ЗСУ
Російські підрозділи, що виконують завдання уздовж лінії зіткнення, мають проблеми з нестачею окремих видів боєприпасів до реактивних систем залпового вогню та артилерії
Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
"Через порушення Силами оборони логістичного забезпечення окупантів, підрозділи збройних сил Російської Федерації, що виконують завдання уздовж лінії зіткнення, мають проблеми з нестачею окремих видів боєприпасів для реактивних систем залпового вогню та артилерії", - йдеться в повідомленні.
- За 14 вересня ворог завдав 8 ракетних, 19 авіаційних ударів та здійснив 86 обстрілів із систем реактивної артилерії по об’єктах України. Також війська РФ намагаються укріпити першу лінію оборони у Донецькій та Запорізькій областях.
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