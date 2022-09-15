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Окупанти намагаються укріпити першу лінію оборони у двох областях, - Генштаб ЗСУ

15 вересня, 2022 четвер
07:47
війна з Росією окупанти

За 14 вересня ворог завдав 8 ракетних, 19 авіаційних ударів та здійснив 86 обстрілів із систем реактивної артилерії по об’єктах України. Також війська РФ намагаються укріпити першу лінію оборони у Донецькій та Запорізькій областях

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриві активних дій українських військ на окремих напрямках.

Ворог обстрілює українські позиції вздовж лінії зіткнення, намагається вживати заходів щодо перегрупування військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. 

У Генштабі наголошують, що залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

З метою утримання тимчасово захоплених територій ворог намагається укріпити першу лінію оборони у Донецькій та Запорізькій областях - переміщує резерви зі складу підрозділів 3-го армійського корпусу, а також залишки підрозділів, які були виведені з Харківського напрямку.

"Противник продовжує завдавати ударів по помешканнях мирних жителів та об’єктах цивільної інфраструктури, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни", - йдеться в повідомленні. 

Від авіаційних, ракетних ударів та застосування реактивних систем залпового вогню постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів.  Це, зокрема, Кривій Ріг, Харків, Краматорськ, Вовчанськ, Костянтинівка, Лозова, Сіверськ, Білогорівка, Миколаївка, Верхньокам’янське, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Весела Долина, Зайцеве, Юр’ївка, Нью-Йорк, Первомайське, Кам’янка, Времівка, Степове, Малі Щербаки, Сухий Ставок, Костромка, Біла Криниця та Мирне.

За минулу добу ворог завдав 8 ракетних, 19 авіаційних ударів та здійснив 86 обстрілів із систем реактивної артилерії по військових та цивільних об’єктах на території України. 

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник обстрілює із танків, мінометів та артилерії інфраструктуру населених пунктів: 

  • на Сіверському напрямку – в районі Галаганівки Чернігівської області
  • на Харківському напрямку – в районах населених пунктів Баранівка, Гоптівка, Висока Яруга, Нескучне та Куп’янськ
  • на Краматорському напрямку – Тетянівка, Крива Лука та Білогорівка
  • на Бахмутському напрямку – Веселе, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве і Суха Балка
  • на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Первомайське, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка
  • на Запорізькому напрямку – Вільне Поле, Зелене Поле, Новопіль, Велика Новосілка, Павлівка, Оріхів, Мала Токмачка та Білогір’я
  • на Південнобузькому напрямку – Біла Криниця, Ольгине, Любомирівка, Тернові Поди, Правдине, Мирне та Іванівка. Крім того, ворог постійно веде повітряну розвідку безпілотниками

Також Сили оборони продовжують успішно відбивати атаки противника, зокрема, в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Майорськ, Зайцеве, Одрадівка, Весела Долина, Водяне та Новомихайлівка.

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