Військовим в зоні ООС дозволили відповідати окупантам, - головнокомандувач ЗСУ Залужний

Про це повідомили низка військових журналістів і блогерів за підсумками зустрічі із Залужним.



Командири на місці можуть самі приймати рішення щодо відповіді окупантам.



Повідомляється, що командирам дозволили застосовувати все озброєння, яке є в наявності.



Залужний також позбавив військових необхідності заповнювати зайві документи.

