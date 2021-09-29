Військовим в зоні ООС дозволили відповідати окупантам, - головнокомандувач ЗСУ Залужний
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний дозволив військовим на фронті відкривати вогонь у відповідь по окупантах без узгодження з вищим керівництвом
Про це повідомили низка військових журналістів і блогерів за підсумками зустрічі із Залужним.
Командири на місці можуть самі приймати рішення щодо відповіді окупантам.
Повідомляється, що командирам дозволили застосовувати все озброєння, яке є в наявності.
Залужний також позбавив військових необхідності заповнювати зайві документи.
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